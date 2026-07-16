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Новости Видео Отставка Федорова
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Люди продолжают приходить на площадь Франко с требованием вновь назначить Федорова министром обороны. ВИДЕО

В Киеве продолжается акция протеста против решения президента Зеленского не переназначать Михаила Федорова на должность министра обороны.

Видео опубликовал Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Участники скандируют: "Ганьба!".

Известно, что акции протеста проходят в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Львове.

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Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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Автор: 

Киев (26673) протест (5756) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
+9
....Але в нього був один недолік: він ставав надто популярним. Адже в сьогоднішній Україні немає гріха страшнішого за це. І ця обставина переважує всі переваги та успіхи будь-якого чиновника чи політика....
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16.07.2026 10:04 Ответить
+9
Звільненням Федорова, Зеля показав, що йому перемога непотрібна! як тільки кацапу прижали хвоста то воно робить все, щоб довести країну до поразки! навибирали телепні?
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16.07.2026 10:05 Ответить
+5
Вова, телефонуй до віті , домовляйся за будиночок десь поряд з ним, та ще можна для мамиріми та паписаші щось попереглянути
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16.07.2026 10:09 Ответить

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