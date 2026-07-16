Люди продолжают приходить на площадь Франко с требованием вновь назначить Федорова министром обороны. ВИДЕО

В Киеве продолжается акция протеста против решения президента Зеленского не переназначать Михаила Федорова на должность министра обороны.

Видео опубликовал Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Участники скандируют: "Ганьба!".

Известно, что акции протеста проходят в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Львове.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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