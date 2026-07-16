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Люди продовжують приходити на площу Франка з вимогою перепризначити Федорова міністром оборони. ВIДЕО
У Києві триває акція протесту проти рішення президента Зеленського не перепризначати Михайла Федорова на посаду міністра оборони.
Відео оприлюднив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Учасники скандують: "Ганьба!".
Відомо, що акції протесту проходять у низці міст України, зокрема Києві та Львові.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
Топ коментарі
+17 Igor #591922
показати весь коментар16.07.2026 10:04 Відповісти Посилання
+17 громов віталій
показати весь коментар16.07.2026 10:05 Відповісти Посилання
+10 Yuriy Garbuz
показати весь коментар16.07.2026 10:09 Відповісти Посилання
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