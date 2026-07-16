Люди продовжують приходити на площу Франка з вимогою перепризначити Федорова міністром оборони. ВIДЕО

У Києві триває акція протесту проти рішення президента Зеленського не перепризначати Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Відео оприлюднив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Учасники скандують: "Ганьба!".

Відомо, що акції протесту проходять у низці міст України, зокрема Києві та Львові.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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