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Новини Відео Відставка Федорова
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Люди продовжують приходити на площу Франка з вимогою перепризначити Федорова міністром оборони. ВIДЕО

У Києві триває акція протесту проти рішення президента Зеленського не перепризначати Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Відео оприлюднив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Учасники скандують: "Ганьба!".

Відомо, що акції протесту проходять у низці міст України, зокрема Києві та Львові.

Читайте: Відставка Федорова стала великою несподіванкою, - єврокомісар Кубілюс

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Також читайте: Стерненко оголосив, що більше не радник міністра оборони після відставки Федорова

Автор: 

Київ (21121) протест (2425) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+17
....Але в нього був один недолік: він ставав надто популярним. Адже в сьогоднішній Україні немає гріха страшнішого за це. І ця обставина переважує всі переваги та успіхи будь-якого чиновника чи політика....
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16.07.2026 10:04 Відповісти
+17
Звільненням Федорова, Зеля показав, що йому перемога непотрібна! як тільки кацапу прижали хвоста то воно робить все, щоб довести країну до поразки! навибирали телепні?
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16.07.2026 10:05 Відповісти
+10
Вова, телефонуй до віті , домовляйся за будиночок десь поряд з ним, та ще можна для мамиріми та паписаші щось попереглянути
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16.07.2026 10:09 Відповісти

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