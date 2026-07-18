Украина и Польша углубят исторический диалог и стратегическое партнерство, – Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина стремится укреплять стратегическое партнерство с Польшей, активизировать дипломатические контакты и продолжить открытый исторический диалог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х по итогам встречи под председательством президента Владимира Зеленского, посвященной дальнейшему развитию украинско-польских отношений.

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"Украина стремится к прочному стратегическому партнерству с Польшей, основанному на взаимном уважении, доверии и добрососедских отношениях. Это соответствует интересам обоих наших народов и имеет важное значение для безопасности Европы", — написал глава МИД.

Он также добавил, что на встрече были обсуждены дальнейшие шаги в историческом диалоге между Украиной и Польшей.

"Украина, как и прежде, привержена принципам открытости, профессионального сотрудничества и совместной работы, основанной на уважении к памяти всех жертв и ответственности перед будущими поколениями", — подчеркнул Сибига.

Договоренности об углублении сотрудничества

По итогам переговоров стороны договорились активизировать дипломатические контакты, усилить диалог между украинским и польским обществами, а также расширить практическое сотрудничество.

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"Мы глубоко ценим эту поддержку и по-прежнему убеждены, что честный диалог и взаимное уважение сделают наше партнерство еще более прочным", — отметил глава МИД.

Что этому предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам совещания по вопросам украинско-польских отношений был принят ряд решений. В частности, речь идет об открытии архивов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающихся трагических событий на Волыни в ХХ веке.

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно оценил заявления и решения президента Украины относительно развития украинско-польских отношений. Он подчеркнул, что Варшава готова к серьезному, конструктивному и дружескому диалогу с Украиной.

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