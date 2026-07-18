Україна та Польща поглиблять історичний діалог і стратегічне партнерство, – Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне зміцнювати стратегічне партнерство з Польщею, активізувати дипломатичні контакти та продовжити відкритий історичний діалог.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х, за підсумками зустрічі під головуванням президента Володимира Зеленського, присвяченої подальшому розвитку українсько-польських відносин.
"Україна прагне до міцного стратегічного партнерства з Польщею, заснованого на взаємній повазі, довірі та добросусідських відносинах. Це відповідає інтересам обох наших народів і має важливе значення для безпеки Європи", – написав глава МЗС.
Та додав, що на зустрічі були обговорені подальші кроки в історичному діалозі між Україною та Польщею.
"Україна, як і раніше, віддана принципам відкритості, професійної співпраці та спільної роботи, заснованої на повазі до пам'яті всіх жертв та відповідальності перед майбутніми поколіннями", – наголосив Сибіга.
Домовленості про поглиблення співпраці
За підсумками переговорів сторони домовилися активізувати дипломатичні контакти, посилити діалог між українським і польським суспільствами, а також розширити практичну співпрацю.
"Ми глибоко цінуємо цю підтримку і залишаємося переконаними, що чесний діалог та взаємна повага зроблять наше партнерство ще міцнішим", – зазначив глава МЗС.
Що передувало?
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за результатами наради з питань українсько-польських відносин було ухвалено низку рішень. Зокрема, йдеться про відкриття архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, які стосуються трагічних подій на Волині у ХХ столітті.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно оцінив заяви та рішення президента України щодо розвитку українсько-польських відносин. Він наголосив, що Варшава готова до серйозного, конструктивного та дружнього діалогу з Україною.
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