Командир "Вовків Да Вінчі" Филимонов сообщил о выговоре от Сырского: в Генштабе объяснили, за что

Командир батальона "Вовки Да Вінчі" Сергей Филимонов сообщил, что главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский вынес ему выговор.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Выговор от Сырского

"Вчера получил выговор от Сырского. Служу украинской нации", - говорится в сообщении.

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Что говорят в Генштабе

В свою очередь в Генштабе прокомментировали ситуацию относительно дисциплинарного взыскания в отношении майора Сергея Филимонова.

"По результатам служебного расследования, которое длилось с мая этого года и касалось противоправных действий военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, командира этого батальона, майора Сергея Филимонова приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 27.06.2026 № 270 привлечен к дисциплинарной ответственности", - отмечается в сообщении.

В Генштабе сказали, что речь идет о результатах служебного расследования происшествия, которое произошло 1 мая 2026 года в городе Шахтерское Днепропетровской области. Тогда правоохранители задержали троих военнослужащих 108-й отдельной штурмовой бригады. Им было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

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"Служебным расследованием установлено, что майор Сергей Филимонов допустил нарушение требований ряда статей Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы ВС Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме майора Сергея Филимонова дисциплинарные взыскания были наложены и на других военнослужащих данной воинской части.

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