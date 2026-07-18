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Новости Избиение мужчины военными Вовків да Вінчі
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Командир "Вовків Да Вінчі" Филимонов сообщил о выговоре от Сырского: в Генштабе объяснили, за что

Филимонов сообщил о выговоре от Сырского

Командир батальона "Вовки Да Вінчі" Сергей Филимонов сообщил, что главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский вынес ему выговор.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Выговор от Сырского

"Вчера получил выговор от Сырского. Служу украинской нации", - говорится в сообщении.

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Филимонов сообщил о выговоре от Сырского

Что говорят в Генштабе

В свою очередь в Генштабе прокомментировали ситуацию относительно дисциплинарного взыскания в отношении майора Сергея Филимонова.

"По результатам служебного расследования, которое длилось с мая этого года и касалось противоправных действий военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, командира этого батальона, майора Сергея Филимонова приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 27.06.2026 № 270 привлечен к дисциплинарной ответственности", - отмечается в сообщении.

В Генштабе сказали, что речь идет о результатах служебного расследования происшествия, которое произошло 1 мая 2026 года в городе Шахтерское Днепропетровской области. Тогда правоохранители задержали троих военнослужащих 108-й отдельной штурмовой бригады. Им было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

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"Служебным расследованием установлено, что майор Сергей Филимонов допустил нарушение требований ряда статей Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы ВС Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме майора Сергея Филимонова дисциплинарные взыскания были наложены и на других военнослужащих данной воинской части.

Генеральный штаб о выговоре Филимонову

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Что предшествовало?

  • Ночью 1 мая в Шахтерском в Днепропетровской области произошли стрельба, похищение и избиение мужчины. Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении.
  • Полиция установила, что трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин, где вступили в конфликт с 20-летним мужчиной. Ссора переросла в драку, в ходе которой потерпевшего избили до потери сознания.
  • После того, как пострадавший потерял сознание, нападавшие затолкали его в машину. Перед тем как уехать с места происшествия, они произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону магазина, в результате чего произошло возгорание. Вскоре в соцсетях появилось видео инцидента.
  • В батальоне "Вовки Да Вінчі" подтвердили причастность к этому военного подразделения. Ведется внутреннее расследование.
  • 4 мая суд в Днепропетровской области избрал меры пресечения в отношении трех военнослужащих батальона "Вовки Да Вінчі".

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Топ комментарии
+22
та сирський щас буде доганяти доганами ,всіх хто за фьодорова руки потягнув ...сирського Геть !!!...
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18.07.2026 18:46 Ответить
+17
Сирського звільнити!
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18.07.2026 18:46 Ответить
+13
А як шо провемти службове розслідування шодо протиправних дій очільника ГШ то шо оголосять? Пожиттеве?
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18.07.2026 18:47 Ответить

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