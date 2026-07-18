Командир "Вовків Да Вінчі" Філімонов повідомив про догану від Сирського: у Генштабі пояснили, за що
Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов повідомив, що головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський оголосив йому догану.
Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Догана від Сирського
"Вчора отримав догану від Сирського. Служу українській нації", - йдеться в повідомленні.
Що кажуть у Генштабі
Своєю чергою у Генштабі прокоментували ситуацію щодо дисциплінарного стягнення майору Сергію Філімонову.
"За результатами службового розслідування, яке тривало з травня цього року та стосувалося протиправних дій військовослужбовців 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем Збройних Сил України командира цього батальйону, майора Сергія Філімонова наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 27.06.2026 №270 притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - зазначено в повідомленні.
У Генштабі пояснили, що йдеться про результати службового розслідування події, яка сталася 01 травня 2026 року в місті Шахтарське на Дніпропетровщині. Тоді правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 ошб. Їм було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".
"Службовим розслідуванням встановлено, що майор Сергій Філімонов допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що крім майора Сергія Філімонова дисциплінарні стягнення були накладені й на інших військовослужбовців даної військової частини.
Що передувало?
- Вночі 1 травня у Шахтарському на Дніпропетровщині сталися стрілянина та викрадення й побиття чоловіка. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі.
- Поліція встановила, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину, де вступили в конфлікт із 20-річним чоловіком. Сварка переросла в бійку, в ході якої потерпілого побили до втрати свідомості.
- Після того, як потерпілий знепритомнів, нападники заштовхали його в машину. Перед тим як поїхати з місця події, вони здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік магазину, через що сталося загоряння. Невдовзі у соцмережах з'явилося відео інциденту.
- У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу. Триває внутрішнє розслідування.
- 4 травня суд у Дніпропетровській області обрав запобіжні заходи трьом військовослужбовцям батальйону "Вовки Да Вінчі",
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