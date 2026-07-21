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Новости Увольнение Сырского
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Главнокомандующий ВСУ Сырский уволен, — Стерненко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский

Александр Сырский освобожден от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом пишет бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сырский больше не Главком", — написал он.

Также об этом написал Telegram-канал Ukraine context, близкий к ОП. Официальной информации об увольнении пока нет. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с Федоровым, состоялось "решающее совещание", — ОП (дополнено

Что этому предшествовало?

  • Ранее в Генштабе заявили, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
  • В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк утверждал, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.
  • 20 июля

    Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ

    Михаилом Драпатым и другими.

Читайте также: Командование Сил логистики подтвердило роль Сирского в отставке Федорова, а затем удалило пост, — Стерненко

Автор: 

увольнение (2703) Стерненко Сергей (421) ВСУ (8016) Александр Сырский (1005)
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Топ комментарии
+14
От якби "ВОВУ" було звільнено то інша справа а так нема чому радіти.
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21.07.2026 22:19 Ответить
+13
Драпатий?
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21.07.2026 22:15 Ответить
+13
А Сірожа послідомвний.
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21.07.2026 22:21 Ответить

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