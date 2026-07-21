Главнокомандующий ВСУ Сырский уволен, — Стерненко

Александр Сырский освобожден от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом пишет бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сырский больше не Главком", — написал он.

Также об этом написал Telegram-канал Ukraine context, близкий к ОП. Официальной информации об увольнении пока нет.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Генштабе заявили, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк утверждал, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.

20 июля Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым и другими.

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