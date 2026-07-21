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Главнокомандующий ВСУ Сырский уволен, — Стерненко
Александр Сырский освобожден от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Об этом пишет бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сырский больше не Главком", — написал он.
Также об этом написал Telegram-канал Ukraine context, близкий к ОП. Официальной информации об увольнении пока нет.
Что этому предшествовало?
- Ранее в Генштабе заявили, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
- В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк утверждал, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.
- 20 июля
Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ
Михаилом Драпатым и другими.
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+14 Олег Шестакович
показать весь комментарий21.07.2026 22:19 Ответить Ссылка
+13 Alex #548966
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