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Головнокомандувача ЗСУ Сирського звільнено, - Стерненко
Олександра Сирського звільнено з посади головнокомандувача Збройних Сил України.
Про це пише ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Сирський більше не Головком", — написав він.
Також про це написав телеграм-канал Ukraine context, який наближений до ОП. Офіційної інформації про звільнення поки немає.
Що передувало?
- Раніше у Генштабі заявили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
- Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників — Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.
- 20 липня
Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
Михайлом Драпатим тощо.
Топ коментарі
+15 Олег Шестакович
показати весь коментар21.07.2026 22:19 Відповісти Посилання
+14 Alex #548966
показати весь коментар21.07.2026 22:15 Відповісти Посилання
+14 vitaliymkua
показати весь коментар21.07.2026 22:21 Відповісти Посилання
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