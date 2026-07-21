Головнокомандувача ЗСУ Сирського звільнено, - Стерненко

Олександра Сирського звільнено з посади головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це пише ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сирський більше не Головком", — написав він.

Також про це написав телеграм-канал Ukraine context, який наближений до ОП. Офіційної інформації про звільнення поки немає.

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Що передувало?

Раніше у Генштабі заявили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.

Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників — Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.

20 липня Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим тощо.

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