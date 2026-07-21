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Новини Звільнення Сирського
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Головнокомандувача ЗСУ Сирського звільнено, - Стерненко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Олександра Сирського звільнено з посади головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це пише ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Сирський більше не Головком", — написав він.

Також про це написав телеграм-канал Ukraine context, який наближений до ОП. Офіційної інформації про звільнення поки немає. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із Федоровим, була "вирішальна нарада", - ОП (доповнено

Що передувало?

  • Раніше у Генштабі заявили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
  • Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників — Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.
  • 20 липня

    Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

    Михайлом Драпатим тощо.

Також читайте: Командування Сил логістики підтвердило роль Сирського у відставці Федорова, а потім видалило допис, - Стерненко

Автор: 

звільнення (2782) Стерненко Сергій (411) ЗСУ (9027) Сирський Олександр (1029)
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Топ коментарі
+15
От якби "ВОВУ" було звільнено то інша справа а так нема чому радіти.
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21.07.2026 22:19 Відповісти
+14
Драпатий?
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21.07.2026 22:15 Відповісти
+14
А Сірожа послідомвний.
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21.07.2026 22:21 Відповісти

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