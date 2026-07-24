Евросоюз ввел санкции против переговорщика Путина Мединского

Европейский Союз принял 21-й пакет санкций против России, в который вошли новые ограничения в отношении ряда лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.

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Кто попал под санкции и причины решения

В санкционный список включили помощника российского диктатора Путина Владимира Мединского.

"Он является центральной фигурой правительственной пропаганды. Он является автором учебников, представляющих Украину как часть русского мира, защищал специальную военную операцию в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией", — отмечается в пояснении.

В ЕС подчеркивают, что Мединский поддерживает политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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Другие фигуранты санкционного списка

Также в сообщении отмечается, что такие действия угрожают стабильности и безопасности в Украине, а также препятствуют работе международных организаций из-за информационных манипуляций.

Помимо Мединского, под санкции попали президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Совет Европейского Союза окончательно утвердил 21-й пакет санкций в отношении России из-за войны против Украины.

Ранее сообщалось, что послы ЕС достигли согласия по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас рассказала о деталях 21-го пакета санкций Евросоюза против России, подчеркнув, что они ударят "по Путину там, где "болит" больше всего".

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