Украина приступила к подготовке 22-го пакета санкций против России, — Власюк

Украина уже работает над новым, 22-м пакетом санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении уполномоченного Президента по санкционной политике Владислава Власюка в эфире телемарафона.

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Новый пакет и первые шаги по его подготовке

По словам Власюка, 21-й пакет санкций уже окончательно утвержден и в ближайшее время будет опубликован. В то же время работа над следующим пакетом продолжается уже около месяца.

"Только что мне написали из Еврокомиссии. Утвердили 21-й пакет санкций. Все окончательно, голосование состоялось, все уже формально и юридически полностью завершено. И да, мы начали работу над 22-м пакетом. На самом деле начали работу еще месяц назад", — отметил он.

Власюк добавил, что новый пакет будет содержать не только предложения, но и материалы и доказательства, которые станут основой для санкционных решений.

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Какие ограничения могут войти в пакет

По его словам, в сентябре может появиться промежуточный пакет санкций, который коснется лиц, причастных к похищению украинских детей. Также ожидается реакция Европейского Союза на проведение выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины.

Власюк подчеркнул, что участники этих выборов могут попасть под санкции как Украины, так и ЕС. После этого, по его словам, в конце октября планируется приступить к формированию полного 22-го пакета.

Отдельно он сообщил, что в новый пакет войдет крупный финансовый блок и блок, касающийся военно-промышленного комплекса России. Также рассматривается энергетическое направление, которое зависит не только от Европейского Союза, но и от США и Ирана.

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Кроме того, предусмотрен запрет на въезд для непосредственных участников боевых действий. Украина настаивает на ограничениях для всех комбатантов, однако пока сложно определить механизм проверки их участия.

По словам Власюка, Украина уже передала списки сотен военнослужащих, причастных к обстрелам украинской территории. Именно они могут первыми попасть под новые санкции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие Европейским Союзом 21-го пакета санкций против России.

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Что предшествовало

Напомним, сегодня Совет Европейского Союза окончательно утвердил 21-й пакет санкций в отношении России из-за войны против Украины.

Ранее сообщалось, что послы ЕС достигли согласия по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас рассказала о деталях 21-го пакета санкций Евросоюза против России, подчеркнув, что они ударят "по Путину там, где "болит" больше всего".

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