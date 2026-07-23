Україна почала підготовку 22 пакету санкцій проти Росії, - Власюк

Україна вже працює над новим 22-м пакетом санкцій проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Уповноваженого Президента з санкційної політики Владислава Власюка в ефірі телемарафону.

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Новий пакет і перші кроки підготовки

За словами Власюка, 21-й пакет санкцій вже остаточно затверджений і найближчим часом буде опублікований. Водночас робота над наступним пакетом триває вже близько місяця.

"Щойно мені написали з Єврокомісії. Затвердили 21-й пакет санкцій. Все остаточно, відбулося голосування, все вже формально і юридично повністю закінчено. І так, ми почали роботу над 22-м пакетом. Насправді почали роботу ще місяць тому", — зазначив він.

Власюк додав, що новий пакет міститиме не лише пропозиції, а й матеріали та докази, які стануть основою для санкційних рішень.

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Які обмеження можуть увійти до пакету

За його словами, у вересні може з’явитися проміжний пакет санкцій, який стосуватиметься осіб, причетних до викрадення українських дітей. Також очікується реакція Європейського Союзу на проведення виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України.

Власюк наголосив, що учасники цих виборів можуть потрапити під санкції як України, так і ЄС. Після цього, за його словами, наприкінці жовтня планується підхід до формування повного 22-го пакету.

Окремо він повідомив, що до нового пакету увійде великий фінансовий блок і блок щодо військово-промислового комплексу Росії. Також розглядається енергетичний напрям, який залежить не лише від Європейського Союзу, а й від США та Ірану.

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Крім того, передбачена заборона на в’їзд для безпосередніх учасників бойових дій. Україна наполягає на обмеженнях для всіх комбатантів, однак наразі складно визначити механізм перевірки їхньої участі.

За словами Власюка, Україна вже передала списки сотень військовослужбовців, причетних до обстрілів української території. Саме вони можуть першими потрапити під нові санкції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Європейським Союзом 21-го пакета санкцій проти Росії.

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Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну проти України.

Раніше повідомлялося, що посли ЄС досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла деталі 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, наголосивши, що вони вдарять "по Путіну там, де "болітиме" найбільше".

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