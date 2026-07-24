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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз ввів санкції проти переговірника Путіна Мединського

ЄС наклав санкції на Мединського

Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли нові обмеження проти низки осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ЄС.

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Хто потрапив під санкції та причини рішення

До санкційного списку включили помічника російського диктатора Путіна Володимира Мединського.

"Він є центральною фігурою урядової пропаганди. Він є автором підручників, що представляють Україну як частину російського світу, захищав спеціальну військову операцію в Україні та заперечував викрадення українських дітей Росією", — зазначено у поясненні.

У ЄС наголошують, що Мединський підтримує політику, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

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Інші фігуранти санкційного списку

Також у повідомленні зазначено, що такі дії загрожують стабільності та безпеці в Україні, а також перешкоджають роботі міжнародних організацій через інформаційні маніпуляції.

Окрім Мединського, під санкції потрапили президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну проти України.

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