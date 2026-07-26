РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11482 посетителя онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
281 8

Косиняк-Камыш после удара РФ по Киеву: Ответом свободного мира должна быть не усталость от войны, а еще большая решимость в противодействии РФ

Косиняк-Камыш призвал проявить большую решимость в противодействии РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал мир проявить еще большую решимость в противодействии российскому террору.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Борьба с террором РФ

Он напомнил, что ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Атака привела к пожарам и разрушениям в нескольких районах столицы Украины.

"Ответом свободного мира не может быть усталость от войны, а лишь еще большая решимость в борьбе с российским террором", — написал Косиняк-Камыш.

"Мы делаем все, чтобы поляки никогда не просыпались под звуки сирен и взрывов. Поэтому мы укрепляем собственную оборону, поддерживаем Украину, которая истощает силы армии Кремля, и развиваем стратегические союзы в рамках НАТО и Европейского Союза", — добавил он.

Смотрите также: Ночной ракетный удар РФ по Киеву: три человека пострадали. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.
  • Позже стало известно о пожарах в трех районах города.
  • По данным Воздушных сил, сбита ракета Х-59, 5 из 7 "Искандеров" и 104 вражеских БПЛА.

Смотрите: Последствия баллистической атаки РФ на Киев: сгорел склад, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27127) обстрел (34560) Косиняк-Камыш Владислав (101)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 