Косиняк-Камыш после удара РФ по Киеву: Ответом свободного мира должна быть не усталость от войны, а еще большая решимость в противодействии РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал мир проявить еще большую решимость в противодействии российскому террору.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Борьба с террором РФ

Он напомнил, что ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Атака привела к пожарам и разрушениям в нескольких районах столицы Украины.

"Ответом свободного мира не может быть усталость от войны, а лишь еще большая решимость в борьбе с российским террором", — написал Косиняк-Камыш.

"Мы делаем все, чтобы поляки никогда не просыпались под звуки сирен и взрывов. Поэтому мы укрепляем собственную оборону, поддерживаем Украину, которая истощает силы армии Кремля, и развиваем стратегические союзы в рамках НАТО и Европейского Союза", — добавил он.

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Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.

Позже стало известно о пожарах в трех районах города.

По данным Воздушных сил, сбита ракета Х-59, 5 из 7 "Искандеров" и 104 вражеских БПЛА.

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