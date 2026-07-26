Косиняк-Камыш после удара РФ по Киеву: Ответом свободного мира должна быть не усталость от войны, а еще большая решимость в противодействии РФ
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал мир проявить еще большую решимость в противодействии российскому террору.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Борьба с террором РФ
Он напомнил, что ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Атака привела к пожарам и разрушениям в нескольких районах столицы Украины.
"Ответом свободного мира не может быть усталость от войны, а лишь еще большая решимость в борьбе с российским террором", — написал Косиняк-Камыш.
"Мы делаем все, чтобы поляки никогда не просыпались под звуки сирен и взрывов. Поэтому мы укрепляем собственную оборону, поддерживаем Украину, которая истощает силы армии Кремля, и развиваем стратегические союзы в рамках НАТО и Европейского Союза", — добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.
- Позже стало известно о пожарах в трех районах города.
- По данным Воздушных сил, сбита ракета Х-59, 5 из 7 "Искандеров" и 104 вражеских БПЛА.
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