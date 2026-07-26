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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Косіняк-Камиш після удару РФ по Києву: Відповіддю вільного світу має бути не втома від війни, а ще більша рішучість у протидії РФ

Косіняк-Камиш закликав посилити рішучість у протидії РФ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав світ продемонструвати ще більшу рішучість у протидії російському терору.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Боротьба з терором РФ

Він нагадав, що вночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Атака спричинила пожежі та руйнування в кількох районах столиці України.

"Відповіддю вільного світу не може бути втома від війни, а лише ще більша рішучість у боротьбі з російським терором", – написав Косіняк-Камиш.

"Ми робимо все, щоб поляки ніколи не прокидалися під звуки сирен і вибухів. Тому ми посилюємо власну оборону, підтримуємо Україну, яка виснажує сили армії Кремля, та розвиваємо стратегічні союзи в межах НАТО та Європейського Союзу", – додав він.

Дивіться також: Нічний удар РФ балістикою по Києву: три людини постраждали. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.
  • Пізніше стало відомо про пожежі у трьох районах міста.
  • За даними Повітряних сил, збито ракету Х-59, 5 із 7 "Іскандерів" та 104 ворожі БпЛА.

Дивіться: Наслідки балістичної атаки РФ на Київ: згорів склад, є руйнування. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (16696) обстріл (35850) Косіняк-Камиш Владислав (106)
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Топ коментарі
+4
Після таких патріотичних слів Польща передасть нам МіГи - 29 - нє?
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26.07.2026 13:24 Відповісти
+3
В нас гребуть хворих на смерть стояти живим щитом перед 10 країнами НАТО, які хоче контрололювати путлер, ще й катують а в нього втома
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26.07.2026 13:17 Відповісти
+2
Слова, слова, слова ... .
Тим часом польські компанії, як працювали в мордорі, так і працюють, наприклад:
Canpack - польський виробник металевої упаковки;
Polpharma - фармацевтична компанія;
SteelTrade чи Omni GRP - постачання до РФ забороненої продукції та сталі і за інформацією поляків, компанії експортували сталь з особливими характеристиками, придатну для лиття під високим тиском - матеріал, який часто використовується у виробництві зброї через його міцність і стійкість до екстремальних умов. Податкова адміністрація вважає, що існує висока ймовірність того, що ця сталь потрапила на російські оборонні заводи.
Ось така муйня, малята! А літачки МІГ-29 Україні? Ні, мордою не вийшли - ми їх передамо болгарам - їм потрібніше.
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26.07.2026 13:42 Відповісти

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