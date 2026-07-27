Началась встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Бернемом, - ОП

Началась встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Соединённого Королевства Энди Бернемом.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Первые подробности

"Встреча с Энди Бернемом проходит сейчас", - отметил Никифоров.

Более подробной информации на данный момент нет.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Великобританию.

Также отмечалось, что Бернем 27 июля встретится с Зеленским в Лондоне.

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