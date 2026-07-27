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Новости
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Началась встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Бернемом, - ОП

Зеленский встречается с Бернемом

Началась встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Соединённого Королевства Энди Бернемом.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Первые подробности

"Встреча с Энди Бернемом проходит сейчас", - отметил Никифоров.

Более подробной информации на данный момент нет.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Великобританию.
  • Также отмечалось, что Бернем 27 июля встретится с Зеленским в Лондоне. 

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Автор: 

Великобритания (5440) Зеленский Владимир (25333) Бернем Энди (7)
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Топ комментарии
+7
Побалакати, устриць пожер (он щоки як у хом'яка) ввечері потужно пропердів про те що "мені відомо" (звідки?) що готується черговий обстріл не нехтуйте, і все , і пішов зі спокійною совістю на вечірку, нарід дуже вам дякую
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27.07.2026 16:30 Ответить
+3
Обожаю такие новости. Началась встреча Зегевары. Идет встреча Зегевары. Закончилась встреча Зегевары...
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27.07.2026 16:40 Ответить
+2
Вказівки поїхало отримувати... іспанський сором... незалежна самостійна
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27.07.2026 16:33 Ответить

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