Началась встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Бернемом, - ОП
Началась встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Соединённого Королевства Энди Бернемом.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Первые подробности
"Встреча с Энди Бернемом проходит сейчас", - отметил Никифоров.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Великобританию.
- Также отмечалось, что Бернем 27 июля встретится с Зеленским в Лондоне.
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