Розпочалася зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Британії Бернемом, - ОП
Розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Енді Бернемом.
Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перші деталі
"Зустріч із Енді Бернемом триває зараз", - зазначив Никифоров.
Більше подробиць на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Великої Британії.
- Також зазначалося, що Бернем 27 липня зустрінеться із Зеленським у Лондоні.
Топ коментарі
+7 Sergey Brizhak
показати весь коментар27.07.2026 16:30 Відповісти Посилання
+3 Дан Корвин
показати весь коментар27.07.2026 16:40 Відповісти Посилання
+2 Olha Piliashenko
показати весь коментар27.07.2026 16:33 Відповісти Посилання
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