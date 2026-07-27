Розпочалася зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Британії Бернемом, - ОП

Розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Енді Бернемом.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Перші деталі

"Зустріч із Енді Бернемом триває зараз", - зазначив Никифоров.

Більше подробиць на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Великої Британії.

Також зазначалося, що Бернем 27 липня зустрінеться із Зеленським у Лондоні.

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