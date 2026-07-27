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Розпочалася зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Британії Бернемом, - ОП

Зеленський зустрічається із Бернемом

Розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Енді Бернемом.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Перші деталі

"Зустріч із Енді Бернемом триває зараз", - зазначив Никифоров.

Більше подробиць на цю мить не відомо.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Великої Британії.
  • Також зазначалося, що Бернем 27 липня зустрінеться із Зеленським у Лондоні. 

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Автор: 

Велика Британія (4952) Зеленський Володимир (26483) Бернем Енді (4)
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Топ коментарі
+7
Побалакати, устриць пожер (он щоки як у хом'яка) ввечері потужно пропердів про те що "мені відомо" (звідки?) що готується черговий обстріл не нехтуйте, і все , і пішов зі спокійною совістю на вечірку, нарід дуже вам дякую
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27.07.2026 16:30 Відповісти
+3
Обожаю такие новости. Началась встреча Зегевары. Идет встреча Зегевары. Закончилась встреча Зегевары...
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27.07.2026 16:40 Відповісти
+2
Вказівки поїхало отримувати... іспанський сором... незалежна самостійна
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27.07.2026 16:33 Відповісти

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