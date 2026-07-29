Трамп и Европа стремятся положить конец войне, а Путин блокирует переговоры, - Зеленский
Американский лидер Дональд Трамп стремится остановить российско-украинскую войну. Однако главным препятствием остается позиция кремлевского диктатора Владимира Путина, который отвергает любые переговоры даже о временной паузе в боевых действиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News.
Намерения относительно прекращения войны
"Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет остановить эту войну, и европейцы хотят ее остановить. Путин - нет. Мы ежедневно просим о переговорах хотя бы о прекращении огня на какой-то период времени и о предоставлении дипломатам возможности вести переговоры. Но Путин этого не хочет. В этом и заключается проблема", - сказал Зеленский.
Что этому предшествовало?
- 28 июля Зеленский прибыл в США. Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.
- Также в этот день у президента Украины были запланированы встреча с финским президентом Александром Стуббом, участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встреча с сенаторами-соавторами законопроекта о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.
- Зеленский уже рассказал о результатах переговоров с Трампом, в ходе которых обсуждались вопросы ПВО и производства ракет Patriot.
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