Трамп и Европа стремятся положить конец войне, а Путин блокирует переговоры, - Зеленский

Американский лидер Дональд Трамп стремится остановить российско-украинскую войну. Однако главным препятствием остается позиция кремлевского диктатора Владимира Путина, который отвергает любые переговоры даже о временной паузе в боевых действиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News.

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Намерения относительно прекращения войны

"Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет остановить эту войну, и европейцы хотят ее остановить. Путин - нет. Мы ежедневно просим о переговорах хотя бы о прекращении огня на какой-то период времени и о предоставлении дипломатам возможности вести переговоры. Но Путин этого не хочет. В этом и заключается проблема", - сказал Зеленский.