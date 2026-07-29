Трамп і Європа прагнуть завершити війну, а Путін блокує переговори, - Зеленський

Американський очільник Дональд Трамп прагне зупинити російсько-українську війну. Утім, головною перешкодою залишається позиція кремлівського диктатора Володимира Путіна, який відкидає будь-які діалоги навіть щодо тимчасової паузи в бойових діях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Fox News.

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Наміри щодо закінчення війни

Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче зупинити цю війну, і європейці хочуть її зупинити. Путін - ні. Ми щодня просимо про переговори хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. У цьому проблема", - сказав Зеленський.