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Трамп і Європа прагнуть завершити війну, а Путін блокує переговори, - Зеленський
Американський очільник Дональд Трамп прагне зупинити російсько-українську війну. Утім, головною перешкодою залишається позиція кремлівського диктатора Володимира Путіна, який відкидає будь-які діалоги навіть щодо тимчасової паузи в бойових діях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Fox News.
Наміри щодо закінчення війни
Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче зупинити цю війну, і європейці хочуть її зупинити. Путін - ні. Ми щодня просимо про переговори хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. У цьому проблема", - сказав Зеленський.
Що передувало?
- 28 липня Зеленський прибув до США. Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.
- Також цього дня у президента України були заплановані зустріч із фінським президентом Александром Стуббом, участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.
- Зеленський вже розповів про результати переговорів з Трампом, під час яких обговорили ППО та виробництво ракет Patriot.
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