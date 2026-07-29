Зеленский после встречи с Туском: Важно, чтобы украинцы, нашедшие убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности

Президент Владимир Зеленский в Люблине обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском двусторонние отношения, сотрудничество в сфере обороны и защиту Украины от российских баллистических ракет. Отдельно был затронут вопрос безопасности украинцев, нашедших убежище в Польше.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Двусторонние отношения и исторический диалог

"Провели встречу с премьер-министром Дональдом Туском в Люблине. Обсудили много двусторонних вопросов, в том числе исторический диалог между нашими государствами. Рассказал о нашей дипломатической работе в Вашингтоне", — сообщил украинский лидер.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и приоритетные вопросы защиты украинских городов и общин от жестоких российских ударов.

Защита от баллистических ракет

"Антибаллистика — это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины — это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество укрепляет и наш регион, и всю Европу", — подчеркнул Зеленский.

Безопасность украинцев в Польше

Кроме того, во время встречи речь шла о безопасности украинцев, нашедших убежище в Польше.

"Отдельно обсудили вызовы в сфере безопасности, которые, к сожалению, существуют и для наших людей: важно, чтобы украинцы, которые из-за войны покинули свои дома и нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности", — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, что 29 июля президент Владимир Зеленский прибыл в польский Люблин, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Нападения на украинцев в Польше

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

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