Зеленський після зустрічі з Туском: Важливо, щоб українці, які знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці

Президент Володимир Зеленський у Любліні обговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском двосторонні відносини, оборонну співпрацю та захист України від російської балістики. Окремо порушувалося питання безпеки українців, які знайшли прихисток у Польщі.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Двосторонні відносини та історичний діалог

"Провели зустріч із премʼєр-міністром Дональдом Туском у Любліні. Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні", - повідомив український лідер.

Також сторони говорили про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту українських міст і громад від жорстоких російських ударів.

Захист від балістики

"Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", - наголосив Зеленський.

Безпека українців у Польщі

Крім того, під час зустрічі йшлося про безпеку українців, які знайшли прихисток у Польщі.

"Окремо обговорили безпекові виклики, які є, на жаль, і для наших людей: важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, що 29 липня, президент Володимир Зеленський прибув до польського Любліна, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Напади на українців у Польщі

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

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