Цахкна после ночного удара: Россия не стремится к миру, нужны более жесткие санкции

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после ночной атаки РФ на Украину призвал ужесточить санкции против России, увеличить военную поддержку Киева и привлечь Москву к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.

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"Единственный язык, который понимает Россия, - это сила. Мы должны усилить давление с помощью более жестких санкций, привлечь Россию к ответственности и увеличить военную поддержку Украины", - подчеркнул Цахкна.

Глава МИД Эстонии также отметил, что его страна выражает солидарность с Литвой после того, как ее посольство в Киеве было повреждено в ходе ночных ударов.

"Атака, произошедшая в считанных метрах от дипломатического представительства, еще раз подчеркивает, что Россия не заинтересована в мире", - добавил Цахкна.

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Что предшествовало?

Во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы.

Ракетная атака на Киев 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки были повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.

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