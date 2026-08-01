Цахкна після нічного удару: Росія не прагне миру, потрібні жорсткіші санкції

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після нічної атаки РФ на Україну закликав посилити санкції проти Росії, збільшити військову підтримку Києва та притягнути Москву до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

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"Єдина мова, яку розуміє Росія, - це сила. Ми маємо посилити тиск за допомогою жорсткіших санкцій, притягнути Росію до відповідальності та збільшити військову підтримку України", - наголосив Цахкна.

Глава МЗС Естонії також зазначив, що його країна висловлює солідарність з Литвою після того, як її посольство в Києві зазнало пошкоджень під час нічних ударів.

"Атака, що сталася за лічені метри від дипломатичного представництва, ще раз підкреслює, що Росія не зацікавлена у мирі", - додав Цахкна.

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Що передувало?

Під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 1 серпня було пошкоджено будівлю посольства Литви.

Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Наразі фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

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