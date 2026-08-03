207 боевых столкновений на фронте за сутки. Враг наступает на Покровском и Константиновском направлениях,- Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 2 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 207 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 94 авиаудара, сбросив 296 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 10 573 дрона-камикадзе и осуществил 3 336 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 31 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БПЛА, восемь орудий, семь районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления российских захватчиков.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1390 человек. Также уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин, 80 артиллерийских систем, восемь реактивных систем залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, четыре наземных робототехнических комплекса, 1657 беспилотных летательных аппаратов, 485 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники врага.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений с противником, агрессор нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Гоптовка, Нестерное, Покаляное, Анискино, Лиман, Старица.

На Купянском направлении произошло семь атак врага в сторону Ковшаровки, Кутьковки и Радьковки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана, Ставок, Дибровы и в районах населенных пунктов Новоселовка, Озерное и Заречное.

На Славянском направлении противник 17 раз проводил штурмы в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука, а также в направлении Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник совершил одну наступательную операцию в направлении Юрковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Шахово и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Новое Шахово, Павловка, Вольное, Кучеров Яр.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Светлое, Гулево, Новоподогородное, Новопавловка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 15 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Доброполье, Горькое, Чаривное, Новоселовка, Староукраинка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.