207 бойових зіткнень на фронті за добу. Ворог тисне на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 2 серпня 2026 року, на фронті було зафіксовано 207 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

Учора противник здійснив 94 авіаційні удари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10573 дрони-камікадзе та здійснив 3336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, вісім гармат, сім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1390 осіб. Також знешкоджено один танк, п’ять бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1657 безпілотних літальних апаратів, 485 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Гоптівка, Нестерне, Покаляне, Анискине, Лиман, Стариця.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак ворога в бік Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Ставок, Діброви та в районах населених пунктів Новоселівка, Озерне й Зарічне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 17 разів у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію у напрямку Юрківки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Шахове та у бік населених пунктів Довга Балка, Нове Шахове, Павлівка, Вільне, Кучерів Яр.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Світле, Гуліве, Новопідгородне, Новопавлівка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 15 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Добропілля, Гірке, Чарівне, Новоселівка, Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.