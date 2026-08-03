Люди, связанные с украинской спецслужбой, следили за мной в Вене, - экс-депутат Береза

Находящийся под санкциями экс-депутат Борислав Береза утверждает, что обнаружил в Вене слежку за собой. По его словам, к этому причастны представители спецслужб Украины.

Об этом Береза сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что рассказал Береза?

"Не думал, что придется записывать такое видео. Но когда возле адреса моей регистрации в Вене появляются люди, которых связывают с украинской спецслужбой и которые пытаются собрать информацию обо мне, то молчать уже нельзя", - отметил он.

По словам экс-депутата, они вели наблюдение за местом его периодического пребывания. Также их уже удалось идентифицировать.

"А раньше меня уже предупреждали, что после возвращения в Украину в моей машине могут "найти" наркотики, гранаты или просто сфабриковать дело. Так что же это было? Чья команда? И что именно они готовили? А также, что я буду делать?" - задает вопросы Береза.

Он также подчеркнул, что готовит обращение в правоохранительные органы Вены и Совета Европы по поводу этой ситуации.

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Что этому предшествовало?

Зеленский ввел санкции против гражданина Украины - бывшего народного депутата Верховной Рады VIII созыва Борислава Березы.

Береза заявил, что будет обращаться в Верховный Суд и Европейский суд по правам человека.

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