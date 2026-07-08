Зеленский ввел санкции против меня, одновременно отменив их против соратника Медведчука, - Береза

Бывший депутат Борислав Береза считает, что санкции против него были введены, чтобы отвлечь внимание от отмены санкций в отношении соратника Медведчука Богдана Пукиша.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Экс-депутат рассказал, что один из "злых языков Банковой" предоставил ему информацию и доказательства того, кто решил ввести против него санкции.

Он напомнил, что в мае 2026 года СНБО ввел санкции против экс-руководителя ОП Андрея Богдана.

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"Тогда в ОП хотели, чтобы в указе о санкциях фигурировали какие-то подозрительные личности с российским привкусом, чтобы еще больше демонизировать Богдана. И выбрали некоего Богдана Пукиша. Тогда в Офисе Президента, во время введения санкций, Богдана Пукиша прямо назвали "партнером и соратником подпадающего под санкции Виктора Медведчука". И против Пукиша были введены санкции решением СНБО, вступившим в силу указом Президента Украины от 2 мая 2026 года сроком на десять лет", - рассказал он.

В то же время Пукиш имеет отношение к делу о 120 тыс. бракованных мин украинского производства.

"По данным журналистских расследований, среди поставщиков комплектующих для этих боеприпасов якобы фигурировало ЧП "Вестхим", которое, вероятно, связывают с Богданом Пукишем. В ряде материалов отмечалось, что компания якобы поставляла корпуса и другие элементы минометных боеприпасов.

ЧП "Вестхим" якобы в течение нескольких лет участвовало в выполнении оборонных контрактов, а общая сумма поставок могла достигать сотен миллионов гривен. В отдельных публикациях фигурирует цифра в 667 млн грн", - продолжил он.

Также у Пукиша, вероятно, есть российское гражданство, отметил Береза.

В то же время в июле, по словам экс-депутата, в СМИ появилась информация о том, что с Пукиша могут снять санкции.

"А финансовую заинтересованность в реализации этого проекта могут иметь отдельные влиятельные лица, в частности бизнесмен Штилерман и сам Умеров, которых связывают с делом "Мидас". Зачем им это? Ну, Штилерману для "Firepoint" нужна некоторая продукция, которая производится на предприятии, формально принадлежащем... Пукишу. А санкции этому мешают. Сильно. Более того, идиоты из ОП не знали, к какой группе принадлежит Пукиш, когда внесли его в список вместе с Богданом, и этим сорвали схему "мидасянам". И тут мои "поздравления" зайцу Власюку, который отвечает за санкционную политику ОП. А ещё злые языки с Банковой говорят, что Пукиш теперь - марионетка Вениславского, который получил неформальный контроль над этими предприятиями после того, как их фактически отобрали у Медведчука. Врут, наверное? Или нет? Но как тут не вспомнить заявления Вениславского о криворуких военных и о хороших минах, которые оказались бракованными. Неужели это правда?" - добавил он.

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По словам Березы, после заседания СНБО между Зеленским, Умеровым и Штилерманом состоялся разговор, о котором ему рассказали.

"Суть этого разговора можно передать кратко: "Вова, мы нашли решение, как можно снять санкции с Пукиша, не получить за это негатива и порадовать тебя. Вова, тебя же Береза уже давно задолбал. Это гениальная идея, от которой в восторге наши партнеры в Израиле. Введи санкции против Березы. Поднимется такой шум, будет такое обсуждение этого, что на снятие санкций с Пукиша никто не обратит внимания. Шум нам поможет с Пукишем.

Ну, и стоит это какими-то ещё громкими делами подкрепить. Обысками у каких-нибудь лохов или решением Печерского суда. И тогда будет джекпот - никто не будет говорить о Пукише, Березу ограничим в аудитории, и меньше людей будет слышать о доме в "Династии", а мы будем бабосы скопивать", - предложили Вове, который до сих пор не знает, кто такой Вова, для которого строят дом в "Династии" рядом с Андреем, Миндичем и Чернышовым. Вова спросил их, а что будем делать с хайпом вокруг Березы и вопросами от партнеров? Через некоторое время шум уляжется, потому что будут новые скандалы. Вспомни, как было год назад с НАБУ. А ещё мы этим передадим "привет" Генералу накануне его дня рождения, - услышал он в ответ. Последний аргумент был самым привлекательным для Вовы. И дальше началась операция "Спасти владельца российского паспорта Пукиша".

07.07.26 вышел указ Президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против меня и... о том, что санкции против Пукиша утратили силу. Это, кстати, первый такой случай. Как говорится - прецедент. И снова привет зайцу Власюку, а также Умерову, Штилерману и Вениславскому. Придурки, вы думали, что об этом никто не узнает? Честно?" - подытожил он.

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Что этому предшествовало?

Зеленский ввел санкции против гражданина Украины - бывшего народного депутата Верховной Рады VIII созыва Борислава Березы.

Береза заявил, что будет обращаться вВерховный Суд и Европейский суд по правам человека

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