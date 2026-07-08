Зеленський запровадив санкції проти мене, водночас скасувавши їх проти соратника Медведчука, - Береза

Екснардеп Борислав Береза вважає, що санкції проти нього були запроваджені як спосіб відвернути увагу від скасування санкцій щодо соратника Медведчука Богдана Пукіша.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Екснардеп розповів, що один зі "злих язиків Банкової" надав йому інформацію та докази того, хто вирішив запровадити проти нього санкції.

Він нагадав, що у травні 2026 року РНБО запровадила санкції проти екскерівника ОП Андрія Богдана.

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"Тоді в ОП хотіли, щоб в указі про санкції були якісь зашкварні особи з російським смородом, аби ще більше демонізувати Богдана. І обрали такого собі Богдана Пукіша. Тоді в Офісі Президента, під час запровадження санкцій, Богдана Пукіша прямо назвали "партнером та соратником підсанкційного Віктора Медведчука". І проти Пукіша були введені санкції рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України від 2 травня 2026 року строком на десять років", - розповів він.

Водночас Пукіш дотичний до справи про 120 тис. бракованих мін українського виробництва.

"За даними журналістських розслідувань, серед постачальників комплектуючих для цих боєприпасів нібито фігурувало ПП "Вестхім", яке ймовірно пов’язують із Богданом Пукішем. У низці матеріалів зазначалося, що компанія нібито постачала корпуси та інші елементи мінометних боєприпасів.

ПП "Вестхім" нібито протягом кількох років брало участь у виконанні оборонних контрактів, а загальна сума поставок могла сягати сотень мільйонів гривень. В окремих публікаціях фігурує цифра у 667 млн грн", - продовжив він.

Також у Пукіша, ймовірно, є російське громадянство, зазначив Береза.

Водночас у липня, каже екснардеп, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що із Пукіша можуть зняти санкції .

"А фінансову зацікавленість у реалізації цього проєкту можуть мати окремі впливові особи, зокрема бізнесмен Штілерман та сам Умєров, яких пов’язують зі справою "Мідас". Навіщо це їм? Ну, Штілерману для "Firepoint" потрібна деяка продукція, яка виробляється на підприємстві, що формально належить... Пукішу. А санкції цьому заважають. Сильно. Ба більше, ідіоти з ОП не знали, до якої групи належить Пукіш, коли внесли його до списку разом із Богданом, і цим поламали схему "мідасянам". І тут мої "вітання" зайці Власюку, який відповідає за санкційну політику ОП. А ще злі язики з Банкової кажуть, що Пукіш тепер — фунт Веніславського, який отримав неформальний контроль над цими підприємствами після того, як їх фактично віджали у Медведчука. Брешуть, мабуть? Чи ні? Але як тут не згадати заяви Веніславського про криворуких військових і про хороші міни, які виявилися бракованими. Невже правда?" - додав він.

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За словами Берези, після засідання РНБО між Зеленським, Умєровим і Штілерманом відбулася розмова, яку йому переповіли.

"Зміст цієї розмови можна передати стисло: "Вова, ми знайшли рішення, як можна зняти санкції з Пукіша, не отримати за це негативу і потішити тебе. Вова, тебе ж Береза вже давно задовбав. То є геніальна ідея, від якої у захваті наші партнери в Ізраїлі. Запроваджуй санкції проти Берези. Підійметься такий кіпеш, буде таке обговорення цього, що на зняття санкцій з Пукіша ніхто не зверне уваги. Кіпеш нам допоможе з Пукішем.

Ну, і варто це якимись ще гучними справами підсилити. Обшуками у якихось лохів чи рішенням Печерського суду. І тоді буде джекпот — ніхто не буде говорити про Пукіша, Березу обмежимо в аудиторії, і менше людей буде чути про дім у "Династії", а ми будемо бабоси скирдувати", — запропонували Вові, який і досі не знає, хто такий Вова, для якого будують дім у "Династії" поряд з Андрієм, Міндічем та Чернишовим. Вова запитав їх, а що будемо робити з хайпом навколо Берези та запитаннями від партнерів? За деякий час шум спаде, бо будуть нові скандали. Згадай, як було рік тому з НАБУ. А ще ми цим передамо "вітання" Генералу напередодні його дня народження, — почув він у відповідь. Останній аргумент був найпривабливішим для Вови. І далі почалася операція "Врятувати власника російського паспорта Пукіша".

07.07.26 вийшов указ Президента України Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти мене і... про те, що санкції проти Пукіша втратили силу. Це, до речі, перший такий випадок. Як кажуть — прецедент. І знову вітання зайці Власюку, а також Умєрову, Штілерману та Веніславському. Довб@йоби, ви вважали, що про це ніхто не дізнається? Чесно?" - підсумував він.

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Що передувало?

Зеленський запровадив санкції проти громадянина України - колишнього нардепа Верховної Ради VIII скликання Борислава Берези.

Береза заявив, що звертатиметься до Верховного Суду та Європейського суду з прав людини

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