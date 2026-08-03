Пов’язані з українською спецслужбою люди стежили за мною у Відні, - екснардеп Береза
Екснардеп Борислав Береза стверджує, що виявив у Відні стеження за собою. За його словами, до цього причетні представники спецслужб України.
Про це Береза повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Береза?
"Не думав, що доведеться записувати таке відео. Але коли біля адреси моєї реєстрації у Відні з’являються люди, яких пов’язують з українською спецслужбою і намагаються зібрати інформацію по мені, то мовчати вже не можна", - зазначив він.
За словами екснардепа, вони вели спостереження за місцем його періодичного перебування. Також їх вже вдалося ідентифікувати.
"А раніше мене вже попереджали, що після повернення в Україну в моїй машині можуть "знайти" наркотики, гранати або просто сфабрикувати справу. То що це було? Чия команда? І що саме вони готували? А також, що я буду робити?" - порушує питання Береза.
Він також наголосив, що готує звернення до правоохоронних органів Відня та Ради Європи з приводу цієї ситуації.
Що передувало?
- Нагадаємо, у липні 2026 року президент Зеленський запровадив санкції проти Борислава Берези.
- Береза заявив, що звертатиметься до Верховного Суду та Європейського суду з прав людини.
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