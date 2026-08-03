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Новини Стеження за Березою
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Пов’язані з українською спецслужбою люди стежили за мною у Відні, - екснардеп Береза

береза заявив про стеження

Екснардеп Борислав Береза стверджує, що виявив у Відні стеження за собою. За його словами, до цього причетні представники спецслужб України.

Про це Береза повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів Береза?

"Не думав, що доведеться записувати таке відео. Але коли біля адреси моєї реєстрації у Відні з’являються люди, яких пов’язують з українською спецслужбою і намагаються зібрати інформацію по мені, то мовчати вже не можна", - зазначив він.

За словами екснардепа, вони вели спостереження за місцем його періодичного перебування. Також їх вже вдалося ідентифікувати.

"А раніше мене вже попереджали, що після повернення в Україну в моїй машині можуть "знайти" наркотики, гранати або просто сфабрикувати справу. То що це було? Чия команда? І що саме вони готували? А також, що я буду робити?" - порушує питання Береза.

Він також наголосив, що готує звернення до правоохоронних органів Відня та Ради Європи з приводу цієї ситуації.

Також читайте: Зеленський запровадив санкції проти мене, водночас скасувавши їх проти соратника Медведчука, - Береза

Що передувало?

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Береза скрін

Автор: 

стеження (123) спецслужби (280) Береза Борислав (186)
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Топ коментарі
+19
А я пам'ятаю, як Зеленський просив Америку не вводити санкції проти Абрамовича і в той час Зе вводить санкції проти Порошенка і Берези.
Питання до 73%, хто агент кремля?
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03.08.2026 11:11 Відповісти
+10
О! Кроти Банкової полізли.
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03.08.2026 11:06 Відповісти
+10
Головна задача влади не боротьба з російськими агентами, а закрити рота опозиції навіть за кордоном.
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03.08.2026 11:44 Відповісти

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