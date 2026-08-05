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Последствия удара РФ баллистическими ракетами по Киеву: один человек погиб, 15 пострадавших, пожары локализованы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 5 августа враг совершил массированный обстрел Киева с использованием дронов и баллистических ракет. В результате российского удара в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы произошли пожары и разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Какие районы пострадали?

Оболонский район: по одному из адресов возник пожар в нежилом здании. Один человек погиб, трое пострадали.

Святошинский район: в результате вражеского обстрела произошло возгорание в складском помещении одного из магазинов.

Голосеевский район: на двух объектах произошли пожары в одноэтажных нежилых зданиях. Пожары ликвидированы. 4 человека пострадали, из них 2 - госпитализированы. По другому адресу на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Спасателями перекрыта запорная арматура. К счастью, угрозы для населения нет.

Деснянский район: пожар в двух нежилых зданиях.

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На местах работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

По данным на 6:16, число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 15 человек.

Пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах локализованы. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий обстрела.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

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Киев (27191) обстрел (34707) баллистические ракеты (657)
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