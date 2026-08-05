Последствия удара РФ баллистическими ракетами по Киеву: один человек погиб, 15 пострадавших, пожары локализованы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 5 августа враг совершил массированный обстрел Киева с использованием дронов и баллистических ракет. В результате российского удара в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы произошли пожары и разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Какие районы пострадали?

Оболонский район: по одному из адресов возник пожар в нежилом здании. Один человек погиб, трое пострадали.

Святошинский район: в результате вражеского обстрела произошло возгорание в складском помещении одного из магазинов.

Голосеевский район: на двух объектах произошли пожары в одноэтажных нежилых зданиях. Пожары ликвидированы. 4 человека пострадали, из них 2 - госпитализированы. По другому адресу на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Спасателями перекрыта запорная арматура. К счастью, угрозы для населения нет.

Деснянский район: пожар в двух нежилых зданиях.

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На местах работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.





















По данным на 6:16, число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 15 человек.

Пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах локализованы. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий обстрела.

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