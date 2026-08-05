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Новини Масований комбінований удар
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Наслідки удару РФ балістикою по Києву: загинула людина, 24 постраждалих, пожежі локалізовано. ФОТОрепортаж

Вночі проти 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл Києва. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Які райони постраждали?

Оболонський район: на одній із адрес виникла пожежа у нежитловій будівлі. Одна людина загинула, 3 - постраждали.

Святошинський район: внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у складському приміщенні одного із магазинів.

Голосіївський район: На двох локаціях сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях. Пожежі ліквідовані. 4 особи постраждали, з них 2 - госпіталізували. За іншою адресою на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Рятувальниками перекрито запірну арматуру. На щастя, загрози для населення немає.

Деснянський район: пожежа у двох нежитлових будівлях.

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На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

За даними на 6.16, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 15 осіб.

Пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізовано. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

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За даними КМВА, станом на 6:35 відомо про 24 постраждалих.

Служби продовжують роботу над ліквідацією наслідків нічної ворожої атаки.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Автор: 

Київ (16765) обстріл (36002) балістичні ракети (687)
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