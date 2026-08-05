Наслідки удару РФ балістикою по Києву: загинула людина, 24 постраждалих, пожежі локалізовано. ФОТОрепортаж

Вночі проти 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл Києва. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Які райони постраждали?

Оболонський район: на одній із адрес виникла пожежа у нежитловій будівлі. Одна людина загинула, 3 - постраждали.

Святошинський район: внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у складському приміщенні одного із магазинів.

Голосіївський район: На двох локаціях сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях. Пожежі ліквідовані. 4 особи постраждали, з них 2 - госпіталізували. За іншою адресою на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Рятувальниками перекрито запірну арматуру. На щастя, загрози для населення немає.

Деснянський район: пожежа у двох нежитлових будівлях.

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На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.





















За даними на 6.16, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 15 осіб.

Пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізовано. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

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За даними КМВА, станом на 6:35 відомо про 24 постраждалих.

Служби продовжують роботу над ліквідацією наслідків нічної ворожої атаки.

Що передувало?