Минэнерго о последствиях атаки РФ на Одесскую область: свет восстановлен уже для 90 тысяч семей, восстановительные работы продолжаются
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Прогноз по восстановлению
Как отмечается, в ночь с 8 на 9 августа враг атаковал объекты энергетики Одесской области. К сожалению, имеются серьезные повреждения оборудования, в результате чего значительное количество потребителей в г. Одесса и регионе остались без электричества.
"Восстановительные работы начались, как только это позволила ситуация с безопасностью. На данный момент около 90 тыс. абонентов, оставшихся без электричества ночью, уже подключены к сети . Работы продолжаются. Благодарим потребителей за понимание и терпение. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома одесситов", - отмечают в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.
- По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".
- В ДТЭК заявили, что враг совершил одну из самых масштабных атак этого года на Одесскую область.
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