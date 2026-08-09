Міненерго про наслідки атаки РФ на Одещину: світло повернули вже 90 тисячам родин, відновлювальні роботи тривають
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання на Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Прогноз щодо відновлення
Як зазначається, у ніч з 8 на 9 серпня ворог атакував об’єкти енергетики Одещини. На жаль, є серйозні пошкодження обладнання, внаслідок чого значна кількість споживачів м. Одеса та регіону була знеструмлена.
"Відновлювальні роботи почались, як тільки це дозволила безпекова ситуація. Станом на зараз, близько 90 тис. абонентів, знеструмлених вночі, уже перезаживлено. Роботи тривають. Дякуємо споживачам за розуміння та витримку. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі одеситів", - наголошують у Міненерго.
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