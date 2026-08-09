Россияне днем атаковали Одесскую область: поврежден дом, возник пожар
Сегодня, 9 августа, днем в Одесском районе в результате вражеской атаки пострадал жилой сектор.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть повреждения
Поврежден частный дом, возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.
Данные о последствиях атаки уточняются.
Ночная атака РФ на Одесскую область
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.
- По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".
- Позже ВВС уточнили, что ночью враг атаковал Одессу 11 ракетами и сотней дронов. Сбита одна ракета и 72% БПЛА.
- В ДТЭК заявили, что враг совершил одну из самых масштабных атак этого года на Одесскую область.
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