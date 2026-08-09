Россияне днем атаковали Одесскую область: поврежден дом, возник пожар

Сегодня, 9 августа, днем в Одесском районе в результате вражеской атаки пострадал жилой сектор.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть повреждения

Поврежден частный дом, возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

Данные о последствиях атаки уточняются.

Ночная атака РФ на Одесскую область

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