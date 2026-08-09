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Новости Обстрелы Одесчины
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Россияне днем атаковали Одесскую область: поврежден дом, возник пожар

Обстрел Одесской области

Сегодня, 9 августа, днем в Одесском районе в результате вражеской атаки пострадал жилой сектор.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть повреждения

Поврежден частный дом, возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

Данные о последствиях атаки уточняются.

Ночная атака РФ на Одесскую область

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.
  • По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".
  • Позже ВВС уточнили, что ночью враг атаковал Одессу 11 ракетами и сотней дронов. Сбита одна ракета и 72% БПЛА.
  • В ДТЭК заявили, что враг совершил одну из самых масштабных атак этого года на Одесскую область.

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