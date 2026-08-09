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Росіяни вдень атакували Одещину: пошкоджено будинок, виникла пожежа
Сьогодні, 9 серпня, вдень в Одеському районі внаслідок ворожої атаки уражено житловий сектор.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
Пошкоджено приватний будинок, зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Дані щодо наслідків атаки уточнюються.
Нічна атака РФ на Одещину
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.
- За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".
- Пізніше ПС уточнили, що вночі ворог атакував Одесу 11 ракетами та сотнею дронів. Збито одну ракету і 72% БпЛА.
- У ДТЕК заявили, що ворог здійснив одну з наймасштабніших атак цього року на Одещину.
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