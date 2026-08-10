Украинский беспилотник, упавший около газопровода в Болгарии, не был боевым, - МВД страны

Украинский беспилотник, который 8 августа упал недалеко от компрессорной станции Трансбалканского газопровода на территории Болгарии, не был боевым.

Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, сообщает Novinite, информирует Цензор.НЕТ.

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Дрон был украинским, но не боевым

По словам чиновника, это был украинский дрон, но он не был боевым и не предназначался для атаки.

"Это украинский беспилотник. Это не боевой беспилотник для атаки, а беспилотник, предназначенный для работы с другими БПЛА", - заявил Демерджиев.

Болгарский министр отметил, что в рамках дела проводятся экспертизы, однако он не стал вдаваться в подробности.

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Усиление защиты критически важных объектов

После инцидента МВД и Министерство обороны приняли дополнительные меры в районе падения беспилотника. По словам Демерджиева, определены критические точки, на которых защита была усилена, а имеющиеся антидроновые системы размещены так, чтобы снизить риск повторения подобного случая.

В то же время Демерджиев отметил, что Болгария располагает ограниченным количеством систем борьбы с беспилотниками. По его словам, правительство работает над приобретением новых систем для защиты границы и критически важных объектов.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, в Болгарии вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.

В МИД Украины заявили, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

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