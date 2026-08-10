Украинский беспилотник, упавший около газопровода в Болгарии, не был боевым, - МВД страны
Украинский беспилотник, который 8 августа упал недалеко от компрессорной станции Трансбалканского газопровода на территории Болгарии, не был боевым.
Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, сообщает Novinite, информирует Цензор.НЕТ.
Дрон был украинским, но не боевым
По словам чиновника, это был украинский дрон, но он не был боевым и не предназначался для атаки.
"Это украинский беспилотник. Это не боевой беспилотник для атаки, а беспилотник, предназначенный для работы с другими БПЛА", - заявил Демерджиев.
Болгарский министр отметил, что в рамках дела проводятся экспертизы, однако он не стал вдаваться в подробности.
Усиление защиты критически важных объектов
После инцидента МВД и Министерство обороны приняли дополнительные меры в районе падения беспилотника. По словам Демерджиева, определены критические точки, на которых защита была усилена, а имеющиеся антидроновые системы размещены так, чтобы снизить риск повторения подобного случая.
В то же время Демерджиев отметил, что Болгария располагает ограниченным количеством систем борьбы с беспилотниками. По его словам, правительство работает над приобретением новых систем для защиты границы и критически важных объектов.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, в Болгарии вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.
- В МИД Украины заявили, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль