Український безпілотник, що впав поблизу газопроводу в Болгарії, не був бойовим, - МВС країни
Український безпілотник, який 8 серпня впав неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу на території Болгарії, не був бойовим.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв, повідомляє Novinite, інформує Цензор.НЕТ.
Дрон був українським, але не бойовим
За словами посадовця, це був український дрон, але він не був бойовим і не призначався для атаки.
"Це український безпілотник. Це не бойовий безпілотник для атаки, а безпілотник, який призначений для роботи з іншими БпЛА",- заявив Демерджиєв.
Болгарський міністр зазначив, що у межах справи проводяться експертизи, водночас він не став вдаватися в деталі.
Посилення оборони критичних об'єктів
Після інциденту МВС та Міністерство оборони вжили додаткових заходів у районі падіння безпілотника. За словами Демерджиєва, визначено критичні точки, на яких захист було посилено, а наявні антидронові системи розміщено так, щоб зменшити ризик повторення подібного випадку.
Водночас Демерджиєв зауважив, що Болгарія має обмежену кількість систем боротьби з безпілотниками. За його словами, уряд працює над придбанням нових систем для захисту кордону та критичних об'єктів.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що у суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.
- В МЗС України заявили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.
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