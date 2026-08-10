Український безпілотник, що впав поблизу газопроводу в Болгарії, не був бойовим, - МВС країни

Український безпілотник, який 8 серпня впав неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу на території Болгарії, не був бойовим.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв, повідомляє Novinite, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрон був українським, але не бойовим

За словами посадовця, це був український дрон, але він не був бойовим і не призначався для атаки.

"Це український безпілотник. Це не бойовий безпілотник для атаки, а безпілотник, який призначений для роботи з іншими БпЛА",- заявив Демерджиєв.

Болгарський міністр зазначив, що у межах справи проводяться експертизи, водночас він не став вдаватися в деталі.

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Посилення оборони критичних об'єктів

Після інциденту МВС та Міністерство оборони вжили додаткових заходів у районі падіння безпілотника. За словами Демерджиєва, визначено критичні точки, на яких захист було посилено, а наявні антидронові системи розміщено так, щоб зменшити ризик повторення подібного випадку.

Водночас Демерджиєв зауважив, що Болгарія має обмежену кількість систем боротьби з безпілотниками. За його словами, уряд працює над придбанням нових систем для захисту кордону та критичних об'єктів.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.

В МЗС України заявили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

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