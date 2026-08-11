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Новости Назначения в Минобороны
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Стефанчук после совещания с Хмарой, Клименко и Скибюком: Рада готова принимать решения по укреплению обороны

Стефанчук встретился с Хмарой: что известно?

Спикер Верховной Рады Стефанчук провел совещание с и.о. министра обороны Хмарой, начальником Генштаба ВСУ Скибюком и секретарем СНБО Клименко.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Обсудили предложения Министерства обороны по формированию Программы действий правительства, координацию совместных усилий, а также усиление взаимодействия с руководством Верховной Рады, профильными комитетами и народными депутатами для совершенствования законодательной базы в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

По словам Стефанчука, финансирование Сил обороны остается приоритетом.

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"Мы должны наращивать потенциал украинского ОПК, усиливать противодействие баллистическим угрозам и воздушному террору со стороны России, а также расширять наши возможности поражать врага там, откуда он ведет войну против Украины.

Парламент готов оперативно принимать необходимые законодательные решения для укрепления обороноспособности государства", - подытожил спикер ВР.

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Что этому предшествовало?

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что нового министра обороны, главу МИД и председателя СБУ не назначат до следующего заседания парламента, которое должно состояться только 18 августа.

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Автор: 

ВР (28333) Стефанчук Руслан (714) Хмара Евгений (38)
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Топ комментарии
+13
Ви рішеннями балістику будете збивати?
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11.08.2026 15:34 Ответить
+11
А что, могла быть и не готова?
И ради этой фразы все собрались, чтобы Стефанчук тупо пиарился, так как мозгов на другое у него нет.
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11.08.2026 15:25 Ответить
+10
Да, при чём сначала надо отправить на фронт ВСЕХ из ТЦК, процентов 70-75 полицейских, судей, прокуроров, бизнесменов, депутатов всех мастей и членов их семей, вымести всех охранников из магазинов...
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11.08.2026 15:37 Ответить

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