Стефанчук после совещания с Хмарой, Клименко и Скибюком: Рада готова принимать решения по укреплению обороны
Спикер Верховной Рады Стефанчук провел совещание с и.о. министра обороны Хмарой, начальником Генштаба ВСУ Скибюком и секретарем СНБО Клименко.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Обсудили предложения Министерства обороны по формированию Программы действий правительства, координацию совместных усилий, а также усиление взаимодействия с руководством Верховной Рады, профильными комитетами и народными депутатами для совершенствования законодательной базы в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
По словам Стефанчука, финансирование Сил обороны остается приоритетом.
"Мы должны наращивать потенциал украинского ОПК, усиливать противодействие баллистическим угрозам и воздушному террору со стороны России, а также расширять наши возможности поражать врага там, откуда он ведет войну против Украины.
Парламент готов оперативно принимать необходимые законодательные решения для укрепления обороноспособности государства", - подытожил спикер ВР.
Что этому предшествовало?
Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что нового министра обороны, главу МИД и председателя СБУ не назначат до следующего заседания парламента, которое должно состояться только 18 августа.
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И ради этой фразы все собрались, чтобы Стефанчук тупо пиарился, так как мозгов на другое у него нет.