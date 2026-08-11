Стефанчук после совещания с Хмарой, Клименко и Скибюком: Рада готова принимать решения по укреплению обороны

Спикер Верховной Рады Стефанчук провел совещание с и.о. министра обороны Хмарой, начальником Генштаба ВСУ Скибюком и секретарем СНБО Клименко.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Обсудили предложения Министерства обороны по формированию Программы действий правительства, координацию совместных усилий, а также усиление взаимодействия с руководством Верховной Рады, профильными комитетами и народными депутатами для совершенствования законодательной базы в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

По словам Стефанчука, финансирование Сил обороны остается приоритетом.

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"Мы должны наращивать потенциал украинского ОПК, усиливать противодействие баллистическим угрозам и воздушному террору со стороны России, а также расширять наши возможности поражать врага там, откуда он ведет войну против Украины.

Парламент готов оперативно принимать необходимые законодательные решения для укрепления обороноспособности государства", - подытожил спикер ВР.

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Что этому предшествовало?

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что нового министра обороны, главу МИД и председателя СБУ не назначат до следующего заседания парламента, которое должно состояться только 18 августа.

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