ВР готова ухвалювати рішення для посилення оборони, - Стефанчук після наради з Хмарою, Клименком та Скибюком

Спікер Верховної Ради Стефанчук провів нараду із т.в.о. міністра оборони Хмарою, начальником Генштабу ЗСУ Скибюком та секретарем РНБО Клименком.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Обговорили пропозиції Міністерства оборони до формування Програми дій Уряду, координацію спільних зусиль, а також посилення взаємодії з керівництвом Верховної Ради, профільними комітетами та народними депутатами для вдосконалення законодавчої бази у сфері безпеки й оборони", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанчука, фінансування Сил оборони залишається пріоритетом.

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"Маємо нарощувати спроможності українського ОПК, посилювати протидію балістичним загрозам і повітряному терору росії, а також збільшувати наші можливості уражати ворога там, звідки він веде війну проти України.

Парламент готовий оперативно забезпечувати необхідні законодавчі рішення для зміцнення обороноздатності держави", - підсумував спікер ВР.

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Що передувало?

Раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що нового міністра оборони, очільника МЗС і голову СБУ не призначать до наступного засідання парламенту, яке має відбутися лише 18 серпня.

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