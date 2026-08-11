ВР готова ухвалювати рішення для посилення оборони, - Стефанчук після наради з Хмарою, Клименком та Скибюком
Спікер Верховної Ради Стефанчук провів нараду із т.в.о. міністра оборони Хмарою, начальником Генштабу ЗСУ Скибюком та секретарем РНБО Клименком.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Обговорили пропозиції Міністерства оборони до формування Програми дій Уряду, координацію спільних зусиль, а також посилення взаємодії з керівництвом Верховної Ради, профільними комітетами та народними депутатами для вдосконалення законодавчої бази у сфері безпеки й оборони", - йдеться в повідомленні.
За словами Стефанчука, фінансування Сил оборони залишається пріоритетом.
"Маємо нарощувати спроможності українського ОПК, посилювати протидію балістичним загрозам і повітряному терору росії, а також збільшувати наші можливості уражати ворога там, звідки він веде війну проти України.
Парламент готовий оперативно забезпечувати необхідні законодавчі рішення для зміцнення обороноздатності держави", - підсумував спікер ВР.
Що передувало?
Раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що нового міністра оборони, очільника МЗС і голову СБУ не призначать до наступного засідання парламенту, яке має відбутися лише 18 серпня.
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И ради этой фразы все собрались, чтобы Стефанчук тупо пиарился, так как мозгов на другое у него нет.
Зелені щодня топчуть конституцію...