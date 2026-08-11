Для жителей приграничных регионов подготовили инструкцию по эвакуации
В Украине подготовили пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных регионов, планирующих эвакуацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
Инструкция является частью информационной кампании "Будет сложно, но в конце концов все будет хорошо". Ее цель — уменьшить страх людей перед неизвестностью при выезде из опасных территорий.
По результатам исследований, около 60% жителей прифронтовых громад боятся уезжать "в никуда" и остаться без средств к существованию. Еще более 30% людей отказываются от эвакуации уже после прибытия транспорта, поскольку не знают, что делать дальше.
"Мы хотим, чтобы страх перед неизвестностью больше не был причиной оставаться под угрозой. Наша цель — чтобы каждый, кто принимает это решение, знал: он не останется один", — отметил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Алексей Рябикин.
Эвакуация состоит из четырёх этапов
- Первый этап — транспорт. Эвакуированных бесплатно перевозят на автобусах или специальном транспорте. Для маломобильных людей предусмотрена возможность транспортировки в лежачем положении.
- Второй этап — транзитный центр. Там людям оказывают помощь и предоставляют питание, помогают восстановить документы, приобрести билеты и организовать дальнейший маршрут.
- Третий этап — жилье. По прибытии в безопасные области эвакуированным помогают с бесплатным временным размещением на несколько дней.
- Четвертый этап — финансовая поддержка. Каждому эвакуированному выплачивают единовременное пособие в размере 12 300 грн. Также людям оформляют ежемесячные выплаты для внутренне перемещенных лиц.
Как подать заявку на выезд
Узнать подробности об эвакуации или подать заявку на выезд можно через правительственную горячую линию 1548.
Также обратиться можно через веб-портал 1548.gov.ua, Viber, WhatsApp или Telegram по номеру +380 96 078 8433. Кроме того, работает Telegram-бот @MinRe1548_bot.
Отмечается, что с 2022 года операторы горячей линии обработали более 11 тысяч обращений по поводу выезда из опасных территорий.
Всего с начала полномасштабного вторжения на горячую линию поступило 1,4 млн звонков.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов, где из-за постоянных российских обстрелов объявили обязательную эвакуацию населения.
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