Для жителей приграничных регионов подготовили инструкцию по эвакуации

В Украине подготовили пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных регионов, планирующих эвакуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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Инструкция является частью информационной кампании "Будет сложно, но в конце концов все будет хорошо". Ее цель — уменьшить страх людей перед неизвестностью при выезде из опасных территорий.

По результатам исследований, около 60% жителей прифронтовых громад боятся уезжать "в никуда" и остаться без средств к существованию. Еще более 30% людей отказываются от эвакуации уже после прибытия транспорта, поскольку не знают, что делать дальше.

"Мы хотим, чтобы страх перед неизвестностью больше не был причиной оставаться под угрозой. Наша цель — чтобы каждый, кто принимает это решение, знал: он не останется один", — отметил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Алексей Рябикин.

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Эвакуация состоит из четырёх этапов

Первый этап — транспорт. Эвакуированных бесплатно перевозят на автобусах или специальном транспорте. Для маломобильных людей предусмотрена возможность транспортировки в лежачем положении.

Второй этап — транзитный центр. Там людям оказывают помощь и предоставляют питание, помогают восстановить документы, приобрести билеты и организовать дальнейший маршрут.

Третий этап — жилье. По прибытии в безопасные области эвакуированным помогают с бесплатным временным размещением на несколько дней.

Четвертый этап — финансовая поддержка. Каждому эвакуированному выплачивают единовременное пособие в размере 12 300 грн. Также людям оформляют ежемесячные выплаты для внутренне перемещенных лиц.

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Как подать заявку на выезд

Узнать подробности об эвакуации или подать заявку на выезд можно через правительственную горячую линию 1548.

Также обратиться можно через веб-портал 1548.gov.ua, Viber, WhatsApp или Telegram по номеру +380 96 078 8433. Кроме того, работает Telegram-бот @MinRe1548_bot.

Отмечается, что с 2022 года операторы горячей линии обработали более 11 тысяч обращений по поводу выезда из опасных территорий.

Всего с начала полномасштабного вторжения на горячую линию поступило 1,4 млн звонков.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов, где из-за постоянных российских обстрелов объявили обязательную эвакуацию населения.

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