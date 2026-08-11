Жителям прикордонних регіонів підготували інструкцію для евакуації

В Україні підготували покрокову інструкцію для жителів прифронтових і прикордонних регіонів, які планують евакуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Інструкція є частиною інформаційної кампанії "Буде складно, але врешті все буде добре". Її мета — зменшити страх людей перед невідомістю під час виїзду з небезпечних територій.

За результатами досліджень, близько 60% жителів прифронтових громад бояться їхати "в нікуди" та залишитися без засобів для існування. Ще понад 30% людей відмовляються від евакуації вже після прибуття транспорту, оскільки не знають, що робити далі.

"Ми хочемо, щоб страх невідомості більше не був причиною залишатися під загрозою. Наша мета — щоб кожен, хто ухвалює це рішення, знав: він не залишиться сам", — зазначив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Олексій Рябикін.

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Евакуація складається з чотирьох кроків

Перший етап — транспорт. Евакуйованих безкоштовно перевозять автобусами або спеціальним транспортом. Для маломобільних людей передбачена можливість транспортування у лежачому стані.

Другий крок — транзитний центр. Там людям надають допомогу та харчування, допомагають відновити документи, придбати квитки й організувати подальший маршрут.

Третій етап — житло. Після приїзду до безпечних областей евакуйованим допомагають із безкоштовним тимчасовим розміщенням на кілька днів.

Четвертий крок — фінансова підтримка. Кожному евакуйованому виплачують одноразову допомогу у розмірі 12 300 грн. Також людям оформлюють щомісячні виплати для внутрішньо переміщених осіб.

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Як подати заявку на виїзд

Дізнатися подробиці про евакуацію або подати заявку на виїзд можна через урядову гарячу лінію 1548.

Також звернутися можна через вебпортал 1548.gov.ua, Viber, WhatsApp або Telegram за номером +380 96 078 8433. Крім того, працює Telegram-бот @MinRe1548_bot.

Зазначається, що з 2022 року оператори гарячої лінії опрацювали понад 11 тисяч звернень щодо виїзду з небезпечних територій.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на гарячу лінію надійшло 1,4 млн викликів.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині розширили перелік населених пунктів, де через постійні російські обстріли оголосили обов’язкову евакуацію населення.

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