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Новости Атака беспилотников на Киевщину Обстрел Киевщины
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Рашисты атаковали Киевщину: в Броварском районе есть раненые, среди них - ребенок

Шахед атаковал Броварской район

Враг не прекращает наносить удары по мирным населенным пунктам Киевской области. Сегодня утром в результате удара дронов в Броварском районе пострадали три человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

По данным ОГА, среди пострадавших — ребенок, которому оказали необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Женщину с осколочными ранениями доставили в больницу. Еще одному пострадавшему медики также оказали помощь на месте.

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В результате атаки повреждены частный дом и хозяйственная постройка. В жилом доме повреждены крыша и окна.

На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.
  • Также войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: погиб человек, более 10 раненых.
  • Утром 16 августа Киевскую область атаковали дронами, существовала угроза для Киева. Работали силы ПВО.

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Автор: 

Киевская область (4960) Броварский район (102)
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