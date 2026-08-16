Рашисты атаковали Киевщину: в Броварском районе есть раненые, среди них - ребенок
Враг не прекращает наносить удары по мирным населенным пунктам Киевской области. Сегодня утром в результате удара дронов в Броварском районе пострадали три человека.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
По данным ОГА, среди пострадавших — ребенок, которому оказали необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Женщину с осколочными ранениями доставили в больницу. Еще одному пострадавшему медики также оказали помощь на месте.
В результате атаки повреждены частный дом и хозяйственная постройка. В жилом доме повреждены крыша и окна.
На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.
- Также войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: погиб человек, более 10 раненых.
- Утром 16 августа Киевскую область атаковали дронами, существовала угроза для Киева. Работали силы ПВО.
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