Рашисти атакували Київщину: у Броварському районі є поранені, серед них - дитина
Ворог не припиняє атакувати мирні населені пункти Київщини. Сьогодні зранку внаслідок удару дронів у Броварському районі постраждало троє людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
За даними ОВА, серед постраждалих - дитина. Їй надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.
Жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики також надали допомогу на місці.
Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. У житловому будинку понівечені покрівля та вікна.
На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.
Що передувало?
- Як повідомлялося, вночі ворог ударив балістикою по Києву: двоє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі.
- Також війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених.
- Зранку 16 серпня атакували Київщину дронами, була загроза для Києва. Працювали сили ППО.
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