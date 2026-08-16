Рашисти атакували Київщину: у Броварському районі є поранені, серед них - дитина

Ворог не припиняє атакувати мирні населені пункти Київщини. Сьогодні зранку внаслідок удару дронів у Броварському районі постраждало троє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

За даними ОВА, серед постраждалих - дитина. Їй надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики також надали допомогу на місці.

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Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. У житловому будинку понівечені покрівля та вікна.

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Що передувало?

Як повідомлялося, вночі ворог ударив балістикою по Києву: двоє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі.

Також війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених.

Зранку 16 серпня атакували Київщину дронами, була загроза для Києва. Працювали сили ППО.

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