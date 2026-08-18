Дело о "зеленом тарифе": АП ВАКС разрешила специальное расследование в отношении Шурмы и его брата, скрывающихся за границей
Апелляционная палата ВАКС отменила решение следственного судьи и разрешила проведение специального досудебного расследования в отношении трёх подозреваемых по делу о предполагаемом незаконном присвоении и легализации средств в особо крупном размере. Среди фигурантов - бывший заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, его брат и бывший чиновник ПАО "Запорожьеоблэнерго".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
"18 августа 2026 года АП ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 28.05.2026 об отказе в проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента, его близкого родственника и бывшего должностного лица ПАО "Запорожьеоблэнерго"", - говорится в сообщении.
Апелляционная жалоба удовлетворена
По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, отменила постановление следственного судьи ВАКС и удовлетворила ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении подозреваемых.
Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.
Напомним, что по данным органа досудебного расследования, указанные лица подозреваются в организации завладения средствами в особо крупном размере и их легализации (отмывании), а также в совершении действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств (вероятные злоупотребления по "зеленому тарифу").
Что этому предшествовало?
- В 2023 году журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
- Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
- 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
- Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.
- 21 апреля 2026 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины Ростиславу Шурме и его брату — владельцу сети украинских и иностранных компаний.
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