Дело о "зеленом тарифе": АП ВАКС разрешила специальное расследование в отношении Шурмы и его брата, скрывающихся за границей

Апелляционная палата ВАКС отменила решение следственного судьи и разрешила проведение специального досудебного расследования в отношении трёх подозреваемых по делу о предполагаемом незаконном присвоении и легализации средств в особо крупном размере. Среди фигурантов - бывший заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, его брат и бывший чиновник ПАО "Запорожьеоблэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

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"18 августа 2026 года АП ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 28.05.2026 об отказе в проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента, его близкого родственника и бывшего должностного лица ПАО "Запорожьеоблэнерго"", - говорится в сообщении.

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Апелляционная жалоба удовлетворена

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, отменила постановление следственного судьи ВАКС и удовлетворила ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении подозреваемых.



Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

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Напомним, что по данным органа досудебного расследования, указанные лица подозреваются в организации завладения средствами в особо крупном размере и их легализации (отмывании), а также в совершении действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств (вероятные злоупотребления по "зеленому тарифу").

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