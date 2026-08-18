Справа про "зелений тариф": АП ВАКС дозволила спецрозслідування щодо Шурми та його брата, які переховуються за кордоном

Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення слідчого судді та дозволила спеціальне досудове розслідування щодо трьох підозрюваних у справі про ймовірне заволодіння та легалізацію коштів в особливо великому розмірі. Серед фігурантів колишній заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, його брат та експосадовець ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

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"18 серпня 2026 року АП ВАКС розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28.05.2026 про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника Керівника Офісу Президента, його близького родича та експосадовця ПАТ "Запоріжжяобленерго"", - ідеться в повідомленні.

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Апеляційну скаргу задовольнили

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та задовольнила клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних.



Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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Нагадаємо, що за даними органу досудового розслідування, вказані особи підозрюються в організації заволодіння коштами в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмиванні), а також у вчиненні дій, спрямованих на приховування й маскування незаконного походження таких коштів (ймовірні зловживання на "зеленому тарифі").

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