Справа про "зелений тариф": АП ВАКС дозволила спецрозслідування щодо Шурми та його брата, які переховуються за кордоном
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення слідчого судді та дозволила спеціальне досудове розслідування щодо трьох підозрюваних у справі про ймовірне заволодіння та легалізацію коштів в особливо великому розмірі. Серед фігурантів колишній заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, його брат та експосадовець ПАТ "Запоріжжяобленерго".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.
"18 серпня 2026 року АП ВАКС розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28.05.2026 про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника Керівника Офісу Президента, його близького родича та експосадовця ПАТ "Запоріжжяобленерго"", - ідеться в повідомленні.
Апеляційну скаргу задовольнили
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та задовольнила клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо, що за даними органу досудового розслідування, вказані особи підозрюються в організації заволодіння коштами в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмиванні), а також у вчиненні дій, спрямованих на приховування й маскування незаконного походження таких коштів (ймовірні зловживання на "зеленому тарифі").
Що передувало?
- У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
- Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
- 25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.
- Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.
- 21 квітня 2026 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Ростиславу Шурмі і його брату - власнику мережі українських та іноземних компаній.
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