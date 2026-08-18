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Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
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Рашисты ударили реактивным БПЛА по промышленному объекту в Кривом Роге

Удар по Кривому Рогу 18 августа: что известно о последствиях?

Российские оккупанты атаковали реактивным беспилотником промышленный объект в Кривом Роге в Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Враг нанес удар реактивным БПЛА (тип БПЛА устанавливают эксперты) по промышленному объекту города", — говорится в сообщении.

В результате удара никто не пострадал.

Все находились в укрытиях.

В настоящее время проводится аварийно-спасательная операция.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге.
  • Впоследствии стало известно, что войска РФ нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог": двое погибших, повреждены основные производственные объекты.

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Автор: 

Кривой Рог (1608) обстрел (34907) Днепропетровская область (5625) Криворожский район (444)
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