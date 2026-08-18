Рашисты ударили реактивным БПЛА по промышленному объекту в Кривом Роге
Российские оккупанты атаковали реактивным беспилотником промышленный объект в Кривом Роге в Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
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"Враг нанес удар реактивным БПЛА (тип БПЛА устанавливают эксперты) по промышленному объекту города", — говорится в сообщении.
В результате удара никто не пострадал.
Все находились в укрытиях.
В настоящее время проводится аварийно-спасательная операция.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге.
- Впоследствии стало известно, что войска РФ нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог": двое погибших, повреждены основные производственные объекты.
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