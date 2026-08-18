Рашисти вдарили реактивним БпЛА по промисловому об’єкту в Кривому Розі
Російські окупанти атакували реактивним безпілотником промисловий об'єкт у Кривому Розі на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог завдав удару реактивним БпЛА (тип БпЛА встановлюють експерти) по промисловому об'єкту міста", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару минулося без постраждалих.
Усі перебували в укриттях.
Наразі проводиться аварійно-рятувальна операція.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі.
- Згодом стало відомо, що війська РФ завдали удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг": двоє загиблих, пошкоджено основні виробничі об’єкти.
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