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Новини Атака безпілотників на Кривий Ріг
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Рашисти вдарили реактивним БпЛА по промисловому об’єкту в Кривому Розі

Удар по Кривому Рогу 18 серпня: що відомо про наслідки?

Російські окупанти атакували реактивним безпілотником промисловий об'єкт у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог завдав удару реактивним БпЛА (тип БпЛА встановлюють експерти) по промисловому об'єкту міста", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару минулося без постраждалих.

Усі перебували в укриттях.

Наразі проводиться аварійно-рятувальна операція.

Читайте: Ракетна атака на промпідприємства у Кривому Розі: 5 поранених досі у лікарні, один чоловік у важкому стані

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі.
  • Згодом стало відомо, що війська РФ завдали удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг": двоє загиблих, пошкоджено основні виробничі об’єкти.

Читайте також: Рашисти вдарили по Кривому Рогу: двоє поранених у важкому стані (оновлено). ФОТО

Автор: 

Кривий Ріг (1323) обстріл (36210) Дніпропетровська область (5189) Криворізький район (460)
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