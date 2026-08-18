В России заявили о более чем 1600 сбитых дронах за сутки

Российское Минобороны заявило о беспрецедентной по масштабам атаке беспилотников: всего за сутки на территории РФ якобы сбили 1671 БПЛА самолетного типа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Интерфакс-Россия", со ссылкой на Минобороны РФ.

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В РФ заявили о 1671 сбитом беспилотнике

По утверждению российского оборонного ведомства, в течение суток средства ПВО также якобы перехватили десять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американской системы HIMARS.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в Минобороны РФ.

Независимого подтверждения заявленного российским ведомством количества сбитых целей нет.

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Ночью массированной атаке подверглась Москва

Напомним, в ночь на 18 августа одной из главных целей атаки стали Москва и Московская область. По данным российских властей, в направлении столицы РФ якобы летели более 600 беспилотников, 180 из которых, как заявили, были сбиты над Подмосковьем. Российские СМИ называли ночную атаку на Москву самой масштабной за последние два года.

В то же время стало известно о повреждении логистического комплекса Wildberries в Московской области. В самой компании подтвердили, что объект пострадал в результате атаки.

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