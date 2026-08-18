У Росії заявили про понад 1600 збитих дронів за добу

Російське Міноборони заявило про безпрецедентну за масштабами атаку безпілотників: лише за одну добу на території РФ нібито збили 1671 БпЛА літакового типу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Інтерфакс-Росія", з посиланням на Міноборони РФ.

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У РФ заявили про 1671 збитий безпілотник

За твердженням російського оборонного відомства, протягом доби засоби ППО також нібито перехопили десять керованих авіаційних бомб та два реактивні снаряди американської системи HIMARS.

"Засобами протиповітряної оборони збиті десять керованих авіаційних бомб, два реактивні снаряди системи залпового вогню HIMARS виробництва США, а також 1671 безпілотний літальний апарат літакового типу", – заявили в Міноборони РФ.

Незалежного підтвердження заявленої російським відомством кількості збитих цілей немає.

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Уночі масованої атаки зазнала Москва

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня однією з головних цілей атаки стали Москва та Московська область. За даними російської влади, у напрямку столиці РФ нібито летіли понад 600 безпілотників, 180 із яких заявили як збиті над Підмосков'ям. Російські ЗМІ називали нічну атаку на Москву наймасштабнішою за останні два роки.

Водночас стало відомо про пошкодження логістичного комплексу Wildberries у Московській області. У самій компанії підтвердили, що об'єкт постраждав унаслідок атаки.

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