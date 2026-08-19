ВАКС применил привод к народному депутату Кузьминых, который вновь не явился на судебное заседание

Высший антикоррупционный суд постановил обеспечить явку народного депутата Сергея Кузьминых в один из районных судов Житомира для участия в заседании в режиме видеоконференции или с использованием технических средств. Решение было принято после того, как нардеп и его адвокат не явились на запланированное заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

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"19 августа 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда постановила удовлетворить ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обеспечить явку народного депутата Украины в один из районных судов г. Житомира для его участия в судебном заседании в режиме видеоконференции или путем обеспечения его участия с использованием технических средств", - говорится в сообщении.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв для организации исполнения этого постановления.

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Как отмечают в Центре противодействия коррупции, сегодня (19.08, - ред.) суд запланировал рассмотрение дела нардепа Сергея Кузьминых на весь день, однако он и его защитник не явились.



Кузьминых не явился из-за вчерашней госпитализации, что подтвердил прокурор САП.



Прокурор считает причину неявки неуважительной и просил суд привести народного депутата в суд в Житомире или обеспечить подключение Кузьминых по видеоконференции.



Привод не будет подлежать исполнению, если это ухудшит состояние Кузьминых.

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Кузьминых периодически не появляется на заседаниях

В частности, на заседание 22 июня он не явился из-за командировки в Испанию.

Также Кузьминых пропустил судебное заседание 29 октября 2025 года, отдав предпочтение заседанию комитета Рады по вопросам здоровья нации.

30 марта 2026 года нардеп пропустил судебное заседание из-за командировки в Литву.

Кроме того, суд не провел заседание 1 июня 2026 года из-за больничного нардепа.

Как отметили в ЦПД, срок давности по делу истекает в январе 2027 года.

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Подробнее о деле Сергея Кузьминых

28 января 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. Однако на месте совершения преступления народного депутата не смогли задержать из-за "депутатского иммунитета", поскольку подозрение генеральный прокурор подписал лишь 31 января.

К тому времени Кузьминых через адвоката сообщил, что находится в больнице, однако отказался уточнять, в какой именно. НАБУ было вынуждено объявить его в розыск, после чего он сам явился в НАБУ, где и был задержан.