ВАКС применил привод к народному депутату Кузьминых, который вновь не явился на судебное заседание
Высший антикоррупционный суд постановил обеспечить явку народного депутата Сергея Кузьминых в один из районных судов Житомира для участия в заседании в режиме видеоконференции или с использованием технических средств. Решение было принято после того, как нардеп и его адвокат не явились на запланированное заседание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.
"19 августа 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда постановила удовлетворить ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обеспечить явку народного депутата Украины в один из районных судов г. Житомира для его участия в судебном заседании в режиме видеоконференции или путем обеспечения его участия с использованием технических средств", - говорится в сообщении.
В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв для организации исполнения этого постановления.
Как отмечают в Центре противодействия коррупции, сегодня (19.08, - ред.) суд запланировал рассмотрение дела нардепа Сергея Кузьминых на весь день, однако он и его защитник не явились.
Кузьминых не явился из-за вчерашней госпитализации, что подтвердил прокурор САП.
Прокурор считает причину неявки неуважительной и просил суд привести народного депутата в суд в Житомире или обеспечить подключение Кузьминых по видеоконференции.
Привод не будет подлежать исполнению, если это ухудшит состояние Кузьминых.
Кузьминых периодически не появляется на заседаниях
- В частности, на заседание 22 июня он не явился из-за командировки в Испанию.
- Также Кузьминых пропустил судебное заседание 29 октября 2025 года, отдав предпочтение заседанию комитета Рады по вопросам здоровья нации.
- 30 марта 2026 года нардеп пропустил судебное заседание из-за командировки в Литву.
- Кроме того, суд не провел заседание 1 июня 2026 года из-за больничного нардепа.
Как отметили в ЦПД, срок давности по делу истекает в январе 2027 года.
Подробнее о деле Сергея Кузьминых
- 28 января 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. Однако на месте совершения преступления народного депутата не смогли задержать из-за "депутатского иммунитета", поскольку подозрение генеральный прокурор подписал лишь 31 января.
- К тому времени Кузьминых через адвоката сообщил, что находится в больнице, однако отказался уточнять, в какой именно. НАБУ было вынуждено объявить его в розыск, после чего он сам явился в НАБУ, где и был задержан.
- Из-за действий народного депутата и его адвоката избрание ему меры пресечения затянулось до конца мая. В конце концов ВАКС отпустил Кузьминых под залог в размере около 50 тыс. грн.
- 15 июля 2022 года прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства и предоставили материалы стороне защиты для ознакомления.
- 23 сентября 2022 года обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. Во время вручения обвинительного акта народному депутату тот выбросил документы из окна автомобиля.
- 29 июня НАБУ сообщило о задержании Кузьминых.
- 29 июня "Слугу народа" Кузьминых поместили под круглосуточный домашний арест.
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