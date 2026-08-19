ВАКС застосував привід до нардепа Кузьміних, який знову не з’явився на судове засідання

Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід народного депутата Сергія Кузьміних до одного з районних судів Житомира для участі в засіданні у режимі відеоконференції або з використанням технічних засобів. Рішення ухвалили після того, як нардеп та його захисник не з’явилися на заплановане засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вищий антикорупційний суд.

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"19 серпня 2026 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила задовольнити клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та здійснити до народного депутата України привід до одного з районних судів м. Житомира для його участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції або шляхом забезпечення його участі із використанням технічних засобів", - ідеться в повідомленні.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву для організації виконання цієї ухвали.

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Як зазначають у Центрі протидії корупції, сьогодні (19.08, - ред.) суд запланував розгляд справи нардепа Сергія Кузьміних на весь день, проте він та його захисник не з'явилися.



Кузьміних не з'явився через його вчорашню госпіталізацію, що підтвердив прокурор САП.



Прокурор вважає причину неявки не поважною та просив застосувати суд привід нардепа до суду в Житомирі або забезпечити підключення Кузьміних по відеоконференції.



Привід не буде підлягати виконанню, якщо це погіршуватиме становище Кузьміних.

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Кузьміних періодично не з'являється на засідання

Зокрема, на засідання 22 червня, він не з'явився через відрядження в Іспанію.

Також Кузьміних пропустив суд 29 жовтня 2025 року, надавши перевагу засіданню комітету Ради з питань здоров'я нації.

30 березня 2026 року нардеп пропустив суд через відрядження в Литву.

Також суд не провів засідання 1 червня 2026 року через лікарняний нардепа.

Як наголосили в ЦПД, строки давності у справі спливають у січні 2027 року.

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Більше про справу Сергія Кузьміних

28 січня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вчинення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що перебуває в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.